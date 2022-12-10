В Осло вручили Нобелевскую премию мира

Нобелевская премия мира была вручена в столице Норвегии Осло, сообщает Reuters.

В этом году победителями стали: белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий, ликвидированная российская правозащитная организация "Мемориал" и украинский Центр гражданских свобод. Алесь Белацкий не смог приехать в Норвегию, так как ожидает суда в следственном изоляторе в Минске, награду за него забрала жена.

Председатель Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен заявила, что лауреаты этого года играют ключевую роль в поддержании мира во всем мире. Она подчеркнула, что мир сейчас находится в кризисе демократии и свободы. «

Наталья Пинчук сообщила, что ее муж Алесь Беляцкий, не смог прочитать из следственного изолятора в белорусской столице полный текст Нобелевской речи.

От имени Российского центра защиты прав человека «Мемориал» золотую медаль получил председатель этой организации Ян Рачинский. Третьим победителем в этом году стал Украинский центр гражданских свобод, представителем которого является глава организации Александра Матвийчук.

Она заявила, что этой награды ждала вся Украина, которая борется за свою свободу и возможность счастливой жизни.