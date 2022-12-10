Бут признался, что в его тюремной камере в США висел портрет Путина

Отсидевший почти 15 лет в американской тюрьме россиянин Виктор Бут признался, что в его тюремной камере висел портрет Путина.

10 декабря российский предприниматель Виктор Бут в интервью информационному телеканалу RT рассказал, что в его камере в его камере в американском исправительном учреждении всегда висел портрет президента России Владимира Путина.

Бут с уверенностью заявил, что он гордится своим происхождением и тем, что президентом его родной страны является Путин, а также выразил свою поддержку специальной военной операции РФ на Украине.