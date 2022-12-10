В Вене митингующие потребовали от властей отказаться от санкций против России

Несколько сотен недовольных жителей Вены потребовали от властей Австрии отказаться от введённых против России санкций.

10 декабря информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что участники митинга в Вене потребовали от австрийских властей отказаться от введённых антироссийских санкционных ограничений и сохранить нейтралитет государства.

Отмечается, что одним из ораторов на антиправительственном митинге был бывший вице-канцлер Австрийской Республики Хайнц-Кристиан Штрахе, который указал на факт того, что европейские лидеры снабжают Украину оружием вместо того, чтобы поспособствовать мирному урегулированию украинского конфликта.