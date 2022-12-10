Штрахе: лидеры Европы много лет игнорировали конфликт в Украине
2022-12-10 19:03
10 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что европейские страны много лет закрывали глаза на украинский кризис.
В субботы ранее возглавлявший пост вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе публично заявил, что главы стран европейского региона систематически игнорировали украинский кризис и происходящее на Донбассе, на протяжении нескольких лет не уделяя внимания данному вопросу.
По мнению Штрахе, в настоящий момент Евросоюз неоправданно активизировал оказание военной и финансовой помощи Киеву, однако в Брюсселе не хотят вспоминать о предпосылках украинского конфликта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей