10 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил, что европейские страны много лет закрывали глаза на украинский кризис.

В субботы ранее возглавлявший пост вице-канцлера Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе публично заявил, что главы стран европейского региона систематически игнорировали украинский кризис и происходящее на Донбассе, на протяжении нескольких лет не уделяя внимания данному вопросу.

По мнению Штрахе, в настоящий момент Евросоюз неоправданно активизировал оказание военной и финансовой помощи Киеву, однако в Брюсселе не хотят вспоминать о предпосылках украинского конфликта.