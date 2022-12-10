Сербы начали сооружать баррикады на севере Косово и Метохии
2022-12-10 19:29
Сербы начали сооружать баррикады на севере Косово и Метохии, чтобы помешать переброске задержанного экс-полицейского Деяна Пантича в Приштину.
10 декабря сербская газета «Вечерние новости» заявила об очередном обострении ситуации на границе Сербии и Косово на фоне задержания на контрольно-пропускном пункте «Ярине» бывшего полицейского Деяна Пантича.
Согласно данным издания, сербы сооружают баррикады на севере Косово и Метохии, где не работает мобильная связь и интернет, а в городе Косовска-Митровица звучит сирена воздушной тревоги.
Опубликовано: Диана Мудреченко