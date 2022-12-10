Власти Канады дали согласие на проведение эвтаназии по причине нищеты

65-летний канадец обратился к государству за помощью в самоубийстве, назвав в качестве причины бедность.

Правительство, которое в мае лишило его социальной помощи и ввергло в нищету, дало предварительное разрешение на убийство этого человека. Окончательно вопрос решится в следующую среду, 14 декабря.

65-летний Лестер Лэндри годами боролся со многими заболеваниями, хотя ни одно из них не является смертельным. Он в инвалидной коляске. Когда 2 мая ему исполнилось 65 лет, канадское правительство урезало многие из его пенсионных пособий, а также забрало его собаку-поводыря и квартиру, которую ему предоставили из-за его инвалидности.

Сегодня у него осталось 120 долларов, чтобы существовать в своем фургоне. Он обратился в специальное учреждение "Медицинская помощь умирающим» за помощью в проведении эвтаназии, так как "его лишили надбавки к пенсии и он не хочет жить в нищете".

Процедура требует одобрения двух врачей на такую ​​услугу. Первый из них согласился, Лэндри ждет согласия второго, после чего начнется вся процедура. Примечательно, что сама услуга заказа эвтаназии очень проста, все, что вам нужно сделать, это заполнить простую форму онлайн и подписать ее.