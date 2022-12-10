Данилов: войска Украины готовы наносить удары по всей территории России

Лидер СНБО Украины Алексей Данилов утверждает, что украинские войска могут наносить удары по любой точке на российских землях.

10 декабря лидер украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов дал интервью телеканалу НТА, где сообщил, что армия Украины при необходимости готова атаковать российские территории в случае возникновения подобной необходимости. По мнению Данилова, Россия является вражеской страной для Киева, ввиду чего ВСУ могут наносить удары по любой точке дислокации противника.

При этом Данилов отметил, что российские военные расположены как в пределах украинских границ, так и на территории собственной страны вплоть до Владивостока.