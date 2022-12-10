Сотни митингующих в Вене просят власти Австрии отказаться от санкций против РФ

В субботу вечером в столице Австрии стартовал митинг, участники которого требуют от местного правительства прекратить поддержку антироссийских санкций.

10 декабря в Вена начался митинг, участники которого потребовали от правительства Австрии прекратить поддержку Украины в условиях российской спецоперации, а также отказаться от поддержки санкций коллективного Запада в отношении России. Участие в мероприятии приняли несколько сотен человек, одним из которых стал бывший австрийский вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

Во время своего выступления на трибунах Штрахе публично заявил, что европейские страны долго закрывали глаза на предпосылки к началу спецоперации в Украине, однако теперь оказывают военную помощь Киеву, что говорит об ангажированности Запада.