Данилов заявил о готовности наносить удары по России вплоть до Владивостока

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о готовности ВСУ наносить удары по территории России вплоть до Владивостока.

В субботу, 10 декабря 2022 года, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала НТА заявил о том, что киевский режим «способен на всё».

Данилов пояснил, что Киев не намерен ни у кого спрашивать разрешение на нанесение ударов по позициям Вооружённых сил Российской Федерации, начиная за территорией границ Украины, «заканчивая Владивостоком».