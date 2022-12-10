Данилов заявил о готовности наносить удары по России вплоть до Владивостока
2022-12-10 19:48
Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил о готовности ВСУ наносить удары по территории России вплоть до Владивостока.
В субботу, 10 декабря 2022 года, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире украинского телеканала НТА заявил о том, что киевский режим «способен на всё».
Данилов пояснил, что Киев не намерен ни у кого спрашивать разрешение на нанесение ударов по позициям Вооружённых сил Российской Федерации, начиная за территорией границ Украины, «заканчивая Владивостоком».
Опубликовано: Диана Мудреченко