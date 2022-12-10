Сборная Марокко обыграла Португалию на ЧМ по футболу в Катаре со счётом 1:0

Марокканская футбольная команда одержала победу над сборной Португалии на Чемпионате мира в Катаре.

Вечером 10 декабря в Катаре в рамках Чемпионата мира завершился футбольным матч между сборными Португалии и Марокко, в котором команда последней одержала сенсационную победу, забив единственный гол за авторством игрока национальной сборной Юссефу Эн-Несири, получившего передачу от Яхья Аттьят-Аллаха.

Известно, что за первый тайм португальская команда дважды нанесла удар по воротам противника, но попала в створ, в то время как марокканцы ударили по вражеским воротам единожды.