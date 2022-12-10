Сборная Марокко со счетом 1:0 обыграла Португалию в 1/4 финала ЧМ-2022
2022-12-10 20:06
Национальная сборная Марокко со счётом 1:0 обыграла Португалию в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре.
В субботу, 10 декабря 2022 года, марокканцы обыграли португальцев и стали первой в истории командой из Африки, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу благодаря голу 25-летнего нападающего Юссефа Эн-Несири на 42-й минуте матча.
Одержавшая победу с минимальным счётом сборная Марокко в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре сыграет с победителем встречи Франция – Англия, который станет известен уже сегодня.
Опубликовано: Диана Мудреченко