Вернувшийся на родину россиянин Виктор Бут утверждает, что хотел бы стать участником специальной военной операции.

10 декабря журналисты интернет-газеты Russia Today взяли интервью у освободившегося из заключения в США гражданина России Виктора Бута, который публично заявил, что хотел бы поучаствовать в спецоперации на территории Украины, однако считает, что не обладает необходимыми военными компетенциями для отправки в зону СВО.

Днём ранее стало известно, что в результате договорённости между представителями Москвы и Вашингтона Бута обменяли на игрока американской баскетбольной сборной Бриттни Грайнер.