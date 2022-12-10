Количество нелегальных мигрантов в Германии растет огромными темпами

Почти на 50% увеличилось количество задержаний нелегальных мигрантов в Германии. Основная волна контрабанды идет через Польшу, пишет DPA.

Почти каждые два-три немецкие полицейские останавливают автомобили с польскими номерами, заполненные нелегальными мигрантами. В основном это сирийцы и иракцы, но есть также и турки. Источник пишет, что большинство водителей, которые возят людей от границы с Беларусью, — грузины.

Службы Германии бьют тревогу, поскольку количество задержаний нелегальных мигрантов резко возросло. В 2021 году было задержано 57 637 человек, в этом году (без данных за декабрь) это число составило уже 85 708.



Вероятно, самой крупной такой организацией является турецко-сирийская сеть, которая находится под следствием с февраля, и с ней связаны 300 человек. Эта организация также имеет своих резидентов в Беларуси, России, Польше, Литве и Латвии. У их есть парк автомобилей, которые часто водили грузины или украинцы.

В течение 10 месяцев было арестовано более 60 человек, связанных с группировкой. По версии следствия, эта группа переправила в Германию не менее тысячи мигрантов, и это число может быть значительно занижено, так как основано на предварительных выводах спецслужб.

По данным Европола, сеть контрабанды в основном состояла из сирийцев и турок. Их клиентами были в основном граждане Ирака, которые добрались до Европы несколькими путями:

- Из Ирака через Турцию в Беларусь и далее в сторону Польши и Германии;

- Из Ирака через Турцию, затем через Россию и Белорусь в Латвию и Германию;

- Из Ирака через Турцию, затем через Россию и Беларусь в сторону Литвы, Польши и Германии.

Контрабандисты использовали Турцию как транзитную страну и логистический узел. После прибытия в Турцию мигранты легально выезжали в Москву по туристическим визам, откуда их переводили в Минск или Гродно. Оттуда мигранты были переправлены в Германию через Польшу и Литву.