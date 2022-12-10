Закончилась эпоха: Криштиану Роналду заплакал после поражения от Марокко на ЧМ-2022

Криштиану Роналду навсегда останется лишь без одного, но самого главного трофея. Фото португальца после поражения от Марокко (0:1) войдут в историю футбола.

Живая легенда, у которой есть все, кроме одного — кубка мира - Криштиану Роналду в Катаре отчаянно хотел добавить недостающий трофей. Однако мы уже знаем, что этого не произойдет.

И кто бы мог подумать, что палачом великого CR7 станет сборная Марокк? "Атласские львы" вошли в историю и обыграли Португалию со счетом 1:0. Было видно бессилие команды с Пиренейского полуострова.

Не спас Португалию и легендарный Криш. Он вышел на поле на 51-й минуте. Однако было ясно, что форвард далёк от своей лучшей версии и формы. Он был неубедительным, как и большинство его товарищей по команде.

Финальный свисток унес мечты Роналду. Он знает, что другого шанса у него, вероятно, не будет. В 2026 году ему будет 41 год. И вряд ли его тогда позовут в сборную Португалии.

После матча мир облетели фотографии Роналду, покидающего поле в слезах. Так закончилась эпоха.