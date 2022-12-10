Глава МАГАТЭ Гросси: стреляющие по Запорожской АЭС точно знают, что они делают

Глава Магатэ Рафаэль Гросси в интервью ТВ-каналу Al Jazeera заявил, что стреляющие по Запорожской АЭС точно знают, что они делают.

Он сказал, что готов объяснить простыми словами: нельзя стрелять ни по самой станции, ни с ее территории.

Согласно информации, размещенной на сайте МАГАТЭ, представители агентства побывали с инспекцией на двух украинских АЭС: Ровненской и Хмельницкой.

На днях Гросси говорил о том, что в ближайшее время может быть создана зона безопасности вокруг Запорожской АЭС.