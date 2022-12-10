Данилов: Украина готова наносить удары по России и не собирается ни у кого спрашивать разрешения

В эфире украинского телевидения прозвучали слова секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова о готовности наносить удары по территории России.

Данилов заявил, что если по Украине будет нанесен удар, страна ответит тем же. Он подчеркнул, что украинская сторона никого не собирается спрашивать, куда ей можно бить врага.

По словам Данилова, под удар может попасть территория России от украинской границы и до Владивостока.

Ранее в The Times появилась статья о том, что США больше не призывают Украину избегать ударов по России.

