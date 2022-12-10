Глава Крыма Аксёнов: над Симферополем отработала российская система ПВО

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что над городом Симферополь отработала российская система ПВО.

В субботу ночью, 10 декабря 2022 года, глава Республики Крым Сергей Аксёнов в своём официальном Telegram-канале сообщил, что в небе над Симферополем отработала система противовоздушной обороны.

Аксёнов призвал жителей расположенного в центре Крымского полуострова города не поддаваться панике, не верить возможным слухам и доверять информации только из официальных источников.