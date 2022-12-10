Аксёнов: система ПВО армии России сработала в небе над Симферополем

Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов сообщил о работе систем противовоздушной обороны в небе над регионом.

Вечером субботы глава правительства Автономной Республики Крым Сергей Аксёнов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что системы противовоздушной обороны вооружённых сил России экстренно сработали в небе над акваторией Симферополя, перехватив неопознанные летающие объекты.

По словам Аксёнова, с высокой долей вероятности сбитые объекты являются украинскими беспилотниками, однако жители региона не должны поддаваться паническим настроениям.