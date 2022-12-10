Вучич: Сербия направит запрос НАТО на введение в Косово сил безопасности

Президент Сербии Александр заявил, что Белград направит запрос НАТО на введение в Косово сербских сил безопасности.

10 декабря президент Республики Сербия Александр Вучич в своём обращении к гражданам сообщил о своём решении направить командующему KFOR запрос о вводе контингента сербской армии и полиции на территории Косово и Метохии на фоне обострения ситуации на границе.

Вучич уточнил, что соответствующий запрос командующему международных сил под руководством НАТО, отвечающих за обеспечение стабильности в Косово, Анджело Ристуччи в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН.