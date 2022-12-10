Вучич: 15 декабря Косово подаст заявку в ЕС, нарушив соглашение с Сербией

Александр Вучич утверждает, что правительство Косово намеревается подать заявку на членство в Евросоюзе.

Вечером субботы президент Сербии Александр Вучич публично заявил, что 15 декабря правительство Приштины подаст официальную заявку на вступление непризнанной республики Косово в состав Европейского союза, тем самым нарушив соглашение с Будапештом.

Ранее 10 декабря на севере Косово и Метохии местные сербы начали возводить дорожные заграждения после ареста бывшего полицейского, после чего косовский спецназ вошёл в города региона. Также на улицах Косово звучат сигналы воздушной тревоги, а в некоторых поселениях пропал интернет.