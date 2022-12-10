Взрывы прозвучали в районе города Косовска-Митровца на севере Косово

Сербские СМИ сообщили, что на севере Косово в окрестностях города Косовка-Митровца прозвучали 2 вразыва.

В субботу ночью, 10 декабря 2022 года, сербская газета-таблоид «Вечерне новости» сообщила о двух взрывах, которые прогремели недалеко от города Косовка-Митровца на севере Косова.

Помимо прочего, в районе города Зубин-Поток на протяжении 15 минут были слышны звуки стрельбы. Информация о возможных жертвах и пострадавших при данном инциденте в настоящее время неизвестна.