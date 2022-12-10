Над Симферополем и Мелитополем сработали системы ПВО

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что над Симферополем сработали системы ПВО.

Он попросил сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию, отметив, что все службы действуют в штатном режиме.

До этого о работе системы противовоздушной обороны в Мелитополе рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, произошло около десяти взрывов. Подробной информации по этому поводу пока нет.