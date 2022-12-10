Над Симферополем и Мелитополем сработали системы ПВО
2022-12-10 22:38
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что над Симферополем сработали системы ПВО.
Он попросил сохранять спокойствие и ориентироваться на официальную информацию, отметив, что все службы действуют в штатном режиме.
До этого о работе системы противовоздушной обороны в Мелитополе рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, произошло около десяти взрывов. Подробной информации по этому поводу пока нет.
Опубликовано: Светлана Репина