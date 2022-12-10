Германия объяснила, почему отказалась передавать Украине системы ПВО Patriot

Германия не передала Украине системы ПВО Patriot, поскольку они предназначены для коллективной обороны НАТО.

Таким объяснением поделился Тобиас Линднер, государственный министр немецкого МИД. Он также сказал, что Германия не готова обсуждать вступление Украины в НАТО до завершения конфликта с Россией.

По словам Линднера, немецкие военные приедут в Польшу, чтобы изучить места будущей установки систем ПВО Patriot, которые предоставит Германия.

Он подчеркнул, что ФРГ предложила разместить эти системы на восточном фланге НАТО, поскольку заботится о безопасности Польши.