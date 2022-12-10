Электроэнергия в Одессе может отсутствовать 2-3 месяца

В Одессе может не быть света в течение 2-3 месяцев. Такое предупреждение сделали в Департаменте систем жизнеобеспечения и энергоэффективности.

Сообщается, что восстановление энергетических объектов региона займет больше времени, чем обычно после обстрелов.

Одесские власти призвали семьи с маленькими детьми и пожилыми людьми на это время выехать из региона.

Ранее сообщалось о существенном повреждении энергетических объектов в Одессе.