Vilaggazdasag: Венгрия попросила Еврокомиссию освободить ее от повышения акцизов на топливо
2022-12-10 23:46
Издание Vilaggazdasag сообщает, что Венгрия обратилась к Еврокомиссии с просьбой освободить ее от повышения акцизных ставок на дизтопливо и бензин.
Если просьба не будет удовлетворена, венгерскому правительству придется увеличить акцизы, которые сейчас ниже общеевропейских.
При этом Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, только что обвинил Евросоюз в навязывании его стране своей политики.
До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Евросоюз использует все методы шантажа против Венгрии.
Опубликовано: Светлана Репина