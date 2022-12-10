Vilaggazdasag: Венгрия попросила Еврокомиссию освободить ее от повышения акцизов на топливо

Издание Vilaggazdasag сообщает, что Венгрия обратилась к Еврокомиссии с просьбой освободить ее от повышения акцизных ставок на дизтопливо и бензин.

Если просьба не будет удовлетворена, венгерскому правительству придется увеличить акцизы, которые сейчас ниже общеевропейских.

При этом Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, только что обвинил Евросоюз в навязывании его стране своей политики.

До этого глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Евросоюз использует все методы шантажа против Венгрии.