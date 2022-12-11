Главная свидетельница убийства Игоря Талькова умерла в Греции

Элли Касимати, главная свидетельница убийства Игоря Талькова, на днях умерла в Греции. У нее было тяжелой неизлечимое заболевание.

В те времена, когда погиб Тальков, Касимати работала у певицы Азизы директором. Обе они находились на месте убийства.

После случившегося Азиза и Касимати еще некоторое время работали вместе, пока последняя не ушла из шоу-бизнеса.

Она переехала в Грецию, где у нее нашли неизлечимую болезнь. В последние годы Касимати не общалась со знаменитостями.