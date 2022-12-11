Сборная Франции обыграла Англию, выйдя в полуфинал ЧМ по футболу в Катаре

Французская национальная сборная по футболу обыграла команду Англии и вышла в полуфинал Чемпионата мира.

11 ноября в Катаре завершился футбольный матч между командами Англии и Франции в рамках борьбы за право выхода в полуфинал Чемпионата мира. По итогам игры французская команда оказалась сильнее, одержав победу над англичанами со счётом 2:1. Примечательно, что победу французской сборной обуславливает незабитый пенальти английского игрока Гарри Кейна.

В 2018 году Франция стала триумфатором на Чемпионате мира по футболу, который проходил в России. Теперь французская команда сыграет со сборной Марокко, а Аргентина проведёт матч с Хорватией. Победители обеих игр встретятся в финале Чемпионата мира.