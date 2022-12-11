Бундестаг ФРГ жалуется на ухудшение финансирования армии из-за помощи Украине

В Германии ухудшилось финансирование армии. Об этой проблеме рассказала Ева Хегль, уполномоченная Бундестага по вопросам обороны.

Такую ситуацию она объяснила помощью Украине, отметив, что сейчас немецкая армия располагает меньшими возможностями, чем до 24 февраля.

Ранее Германия отказалась передавать Украине системы ПВО Patriot, но предложила их Польше.

Немецкие власти объяснили это принадлежностью данных вооружений системе коллективной обороны НАТО.