Bild: украинских беженцев в Гамбурге будут размещать в передвижных контейнерах шириной 2,5 м по 4-6 человек

В Гамбурге возникла проблема с размещением беженцев. Сейчас в городе находится как минимум 50 тысяч человек, которым требуется жилье.

В общежитиях и в приютах города уже не осталось мест. Но городские власти нашли выход: предложить беженцам размещение в передвижных контейнерах.

Сообщается, что ширина такого контейнера составляет 2,5 м, а длина – 6 м. При этом в одном контейнере могут жить 4-6 мигрантов.

Им обещают, что внутри будут ванная и кухня, а также будут доступны газо- и водоснабжение.

