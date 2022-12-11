Bild: украинских беженцев в Гамбурге будут размещать в передвижных контейнерах шириной 2,5 м по 4-6 человек
2022-12-11 00:13
В Гамбурге возникла проблема с размещением беженцев. Сейчас в городе находится как минимум 50 тысяч человек, которым требуется жилье.
В общежитиях и в приютах города уже не осталось мест. Но городские власти нашли выход: предложить беженцам размещение в передвижных контейнерах.
Сообщается, что ширина такого контейнера составляет 2,5 м, а длина – 6 м. При этом в одном контейнере могут жить 4-6 мигрантов.
Им обещают, что внутри будут ванная и кухня, а также будут доступны газо- и водоснабжение.
Опубликовано: Светлана Репина