Лепс прислал вместо себя голограмму на вручение премии «Золотой Граммофон»
2022-12-11 00:18
Григорий Лепс снова шокировал публику. На этот раз он решил не идти на вручение премии «Золотой Граммофон», а поучаствовать в церемонии виртуально.
Несмотря на зрителей, которые ждали известного певца, ЮрКисс и ВладиМир исполнили совместную песню с ним без артиста.
Зато голограмма Лепса появилась на экранах и обратилась к зрителям, чтобы поздравить ЮрКисса и ВладиМира с получением награды.
Ранее Григорий Лепс стал участников драки у бара в Санкт-Петербурге, а до этого во время концерта бросил микрофон на пол и удалился.
Опубликовано: Светлана Репина