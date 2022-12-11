Лепс прислал вместо себя голограмму на вручение премии «Золотой Граммофон»

Григорий Лепс снова шокировал публику. На этот раз он решил не идти на вручение премии «Золотой Граммофон», а поучаствовать в церемонии виртуально.

Несмотря на зрителей, которые ждали известного певца, ЮрКисс и ВладиМир исполнили совместную песню с ним без артиста.

Зато голограмма Лепса появилась на экранах и обратилась к зрителям, чтобы поздравить ЮрКисса и ВладиМира с получением награды.

Ранее Григорий Лепс стал участников драки у бара в Санкт-Петербурге, а до этого во время концерта бросил микрофон на пол и удалился.

