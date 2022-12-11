Премьер Молдовы ответила Путину по поводу хранения газа на Украине
2022-12-11 00:23
Владимир Путин на днях потребовал разобраться, почему газ, поставленный Молдове, хранится на Украине. Молдавский премьер Наталья Гаврилица ответила на этот вопрос.
Она пояснила, что своих хранилищ в Молдове нет, поэтому сэкономленный газ приходится хранить за границей.
По ее словам, для этого можно было бы использовать хранилища в Румынии, однако они переполнены, поэтому газ хранится на Украине.
Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну пообещал больше не сообщать, сколько газа его страна хранит в других государствах.
Опубликовано: Светлана Репина