Премьер Молдовы ответила Путину по поводу хранения газа на Украине

Владимир Путин на днях потребовал разобраться, почему газ, поставленный Молдове, хранится на Украине. Молдавский премьер Наталья Гаврилица ответила на этот вопрос.

Она пояснила, что своих хранилищ в Молдове нет, поэтому сэкономленный газ приходится хранить за границей.

По ее словам, для этого можно было бы использовать хранилища в Румынии, однако они переполнены, поэтому газ хранится на Украине.

Ранее вице-премьер Молдовы Андрей Спыну пообещал больше не сообщать, сколько газа его страна хранит в других государствах.