Франция обыграла Англию на ЧМ по футболу, и теперь ей предстоит сразиться с Марокко
2022-12-11 00:29
В последней четвертьфинальной игре чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Франции одержала победу над командой Англии и вышла в полуфинал.
Французы, которые являются действующими чемпионами мира, победили англичан со счетом 2:1.
Первый гол французская команда забила уже на 17-й минуте матча, но на 54 минуте футболисты сборной Англии сравняли счет. На 78-й минуте француз Оливье Жиру обеспечил победу своей команде.
Теперь команда Франции сыграет со сборной Марокко, которая сенсационно победила Португалию в четвертьфинале.
Опубликовано: Светлана Репина