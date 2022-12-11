Франция обыграла Англию на ЧМ по футболу, и теперь ей предстоит сразиться с Марокко

APS
2022-12-11 00:29

В последней четвертьфинальной игре чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Франции одержала победу над командой Англии и вышла в полуфинал.

Французы, которые являются действующими чемпионами мира, победили англичан со счетом 2:1.

Первый гол французская команда забила уже на 17-й минуте матча, но на 54 минуте футболисты  сборной Англии сравняли счет. На 78-й минуте француз Оливье Жиру обеспечил победу своей команде.

Теперь команда Франции сыграет со сборной Марокко, которая сенсационно победила Португалию в четвертьфинале.

Опубликовано: Светлана Репина







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