Шостак: нефть может подорожать до 150 долларов за баррель из-за введения потолка цен
2022-12-11 00:35
Глава американской инвесткомпании Navigator Principal Investors Кайл Шостак считает, что цена барреля нефти Brent может вырасти до 150 долларов.
По его словам, к этому приведет введение ценового потолка для российской нефти, а также сокращение объемов нефтедобычи.
При этом Шостак убежден, что Россия не потеряет свои доходы из-за ценового потолка, поскольку располагает многочисленными возможностями для продажи нефти.
Эксперт рассказал, что РФ закупает нефтяные танкеры и пытается адаптироваться к растущему спросу в Азии.
Опубликовано: Светлана Репина