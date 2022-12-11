Шостак: нефть может подорожать до 150 долларов за баррель из-за введения потолка цен

Глава американской инвесткомпании Navigator Principal Investors Кайл Шостак считает, что цена барреля нефти Brent может вырасти до 150 долларов.

По его словам, к этому приведет введение ценового потолка для российской нефти, а также сокращение объемов нефтедобычи.

При этом Шостак убежден, что Россия не потеряет свои доходы из-за ценового потолка, поскольку располагает многочисленными возможностями для продажи нефти.

Эксперт рассказал, что РФ закупает нефтяные танкеры и пытается адаптироваться к растущему спросу в Азии.