ANSA: Ева Кайли лишена должности замглавы Европарламента из-за подозрения в коррупции
2022-12-11 00:57
Ева Кайли, которую подозревают в коррупции, лишена своей должности заместителя главы Европарламента.
Агентство ANSA сообщает, что такое решение приняла президент Европарламента Роберта Метсола.
Греческий политик Ева Кайли была задержана в Брюсселе по подозрению в коррупции, связанной с чемпионатом мира по футболу 2022 года в Катаре.
В настоящее время идет антикоррупционное расследование, в рамках которого Кайли имеет статус подозреваемой.
Опубликовано: Светлана Репина