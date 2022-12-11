Археологи нашли в Боденском озере необычные древние пирамиды

Изучая пирамиды на дне Боденского озера, археологи пришли к выводу, что эти конструкции были созданы человеком, а их возраст превышает 5,5 тыс. лет.

Пирамиды нашли в Австрии, Швейцарии, Германии, их общая протяженность превышает 10 км. Они представляют собой порядка 170 конструкций.

Пока ученым не удается найти ответ, как и для чего создавались эти пирамиды. Но уже понятно, что они были выстроены в одну линию на мелководье озера.

Глава археологической группы Урс Лойцингер полагает, что пирамиды были культовыми сооружениями, связанными с религией.