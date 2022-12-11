«Вечерние вести»: сербы строят баррикады в Косово и собираются стоять всю ночь

На севере Косово местное сербское население стоит баррикады в поселках и на автодорогах. Это произошло в ответ на действия косовской полиции.

Сообщается, что в Рударе близ Звечана строительство баррикад началось еще днем 10 декабря.

Теперь здесь установили палатки, поскольку в регионе идет сильный дождь. Люди говорят, что готовы стоять на баррикадах всю ночь, несмотря на погоду.

Сербы не только устанавливают баррикады во многих а пунктах, но и перекрывают трассу при помощи грузовиков.