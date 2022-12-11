American Thinker: «деменция» должна стать словом года из-за Байдена

Ноэль Уильямс из American Thinker назвал слово 2022 года по его версии. Им стала «деменция», которую журналист связывает с Джо Байденом и его политикой.

Уильямс напоминает о странном поведении американского президента, его попытку пожать руку призраку, историю с пасхальным кроликом.

По его мнению, все это не может не вызывать тревогу. Причиной такой опасной ситуации Уильямс называет отсутствие в конституции США верхнего возрастного предела для президента.

Джо Байдену сейчас 80 лет, и он является самым пожилым американским президентом за всю историю.