American Thinker: «деменция» должна стать словом года из-за Байдена
2022-12-11 01:22
Ноэль Уильямс из American Thinker назвал слово 2022 года по его версии. Им стала «деменция», которую журналист связывает с Джо Байденом и его политикой.
Уильямс напоминает о странном поведении американского президента, его попытку пожать руку призраку, историю с пасхальным кроликом.
По его мнению, все это не может не вызывать тревогу. Причиной такой опасной ситуации Уильямс называет отсутствие в конституции США верхнего возрастного предела для президента.
Джо Байдену сейчас 80 лет, и он является самым пожилым американским президентом за всю историю.
Опубликовано: Светлана Репина