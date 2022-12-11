Виктор Бут пожаловался, что в американской тюрьме плохо кормили и нельзя было заказывать еду
2022-12-11 01:29
Виктор Бут, освобожденный на днях из американской тюрьмы в обмен на баскетболистку Бриттни Грайнер, дал интервью RT.
Он пожаловался на питание, которое в США предлагали заключенным. По его словам, по средам кормили гамбургерами, по четвергам – ножками Буша с ужасным запахом.
Бут пожаловался, что за 10 лет ни разу не ел укропа, клубники и чеснока. Он отметил, что в тайской тюрьме кормили лучше, и там можно было иногда заказывать еду.
Виктор Бут сообщил, что потерял интерес к еде, сильно похудел и потерял мышечную массу, заставлял себя есть через силу.
Опубликовано: Светлана Репина