Жители Вены вышли протестовать против антироссийских санкций

Жители Вены вышли на улицы, чтобы потребовать у местных властей вернуться к политике нейтралитета.

Люди требовали отменить санкции в отношении России, а также более эффективно бороться с нелегальной мграцией.

На митинге выступил Хайнц-Кристиан Штрахе, бывший вице-канцлер страны. Он сказал, что Европа долгие годы не замечала конфликт на Украине.

Штрахе также предостерег от вступления Австрии в НАТО и напомнил, что политика нейтралитета является основой австрийской конституции.