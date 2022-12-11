Жители Вены вышли протестовать против антироссийских санкций
2022-12-11 01:34
Жители Вены вышли на улицы, чтобы потребовать у местных властей вернуться к политике нейтралитета.
Люди требовали отменить санкции в отношении России, а также более эффективно бороться с нелегальной мграцией.
На митинге выступил Хайнц-Кристиан Штрахе, бывший вице-канцлер страны. Он сказал, что Европа долгие годы не замечала конфликт на Украине.
Штрахе также предостерег от вступления Австрии в НАТО и напомнил, что политика нейтралитета является основой австрийской конституции.
Опубликовано: Светлана Репина