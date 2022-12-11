Evrensel: НАТО планирует расширение на Балканы и в Закавказье
2022-12-11 02:19
В турецком издании Evrensel появилась статья Юджеля Оздемира, в которой он указывает на планы НАТО по расширению на Балканы и в Закавказье.
Автор считает, что после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Россия окажется окружена с востока и севера.
Логично предположить, что далее НАТО попытается быстро взять под контроль Европу и Кавказ.
В качестве доказательства своей позиции Оздемир напоминает, что на последнем саммите НАТО и Евросоюза присутствовали представители Грузии, Молдовы, Украины, Боснии и Герцеговины.
Опубликовано: Светлана Репина