Evrensel: НАТО планирует расширение на Балканы и в Закавказье

В турецком издании Evrensel появилась статья Юджеля Оздемира, в которой он указывает на планы НАТО по расширению на Балканы и в Закавказье.

Автор считает, что после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс Россия окажется окружена с востока и севера.

Логично предположить, что далее НАТО попытается быстро взять под контроль Европу и Кавказ.

В качестве доказательства своей позиции Оздемир напоминает, что на последнем саммите НАТО и Евросоюза присутствовали представители Грузии, Молдовы, Украины, Боснии и Герцеговины.