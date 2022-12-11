Kyodo: США хотят через Японию помешать производству чипов в Китае

По информации агентства Kyodo, США пытаются заручиться поддержкой японского правительства, чтобы создать препятствия для производства полупроводников в Китае.

Сообщается, что глава американского Минторга Джина Раймонд направила министру экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимуре запрос на эту тему.

В США понимают, что если Нидерланды и Япония продолжат поставлять Китаю продукцию, меры экспортного контроля не сработают.

Тем временем Япония опасается ухудшения отношений с Китаем из-за введения ограничений по экспорту.