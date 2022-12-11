Глава KNDS Хаун: армия Германии способна защитить только небольшой город

В случае военного конфликта армия Германии сможет защитить лишь небольшой город. Такого мнения придерживается Франк Хаун, возглавляющий группу французских и немецких производителей оружия KNDS.

Он отметил, что НАТО в партнерстве с США готовы защищать себя, а вот у Европы серьезные проблемы с обороноспособностью.

В качестве примера Хаун рассказал, что ранее бундесвер располагал 2 тысячами танков Leopard 2, а сейчас их осталось только 300.

Самыми дефицитными и необходимыми для армии ФРГ вооружениями он назвал реактивную и ствольную артиллерию.