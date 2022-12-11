Джеки Чан рассказал о драке с Брюсом Ли

Во время кинофестиваля Red Sea в Саудовской Аравии Джеки Чан рассказал о своем бое с Брюсом Ли.

Это случилось, когда Чан работал каскадером за 80 центов в день. Он участвовал в постановочной драке в фильме, в котором снимался Брюс Ли.

Когда Ли ударил его, Джеки Чан изобразил, что ему очень больно, хотя работа каскадера предусматривает десятки таких драк.

И тогда Брюс Ли извинился, подошел посмотреть. Все ли в порядке с каскадером. Чан говорит, что видит этот взгляд до сих пор, а тогда он хотел, чтобы Брюс ударил его еще раз. Однако был преемником Брюса Ли после его смерти Джеки Чан отказался. Поскольку у него был свой стиль.