Фильм Тома Круза «Лучший стрелок: Маверик» получил очередную награду на пути к «Оскару»
2022-12-11 03:06
В четверг фильм «Лучший стрелок: Маверик» был назван NBR лучшим фильмом 2022 года, в то время как PGA вручила Тому Крузу индивидуальную награду Дэвида О. Селзника за выдающиеся достижения в театральной постановке.
Фильм заработал 718 млн долларов в прокате внутри страны, а еще 770 млн долларов по всему миру.
В результате его общая сумма с момента выхода в мае составила 1,48 млрд долларов. Это сделало его самым кассовым фильмом года.
В начале недели «Маверик» получил призы от Национального совета по обзору и Гильдии продюсеров Америки.
Опубликовано: Светлана Репина