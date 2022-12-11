The Epoch Times: только одна страна выиграет от ценового потолка на российскую нефть

Введение потолка цен на российскую нефть создает очевидные выгоды для Китая. Об этом пишет Даниэль Лакалль, специалист хедж-фонда Tressis в своей статье для The Epoch Times.

Он считает, что после ограничения цен на российскую нефть Китай сможет покупать ее с очень большой скидкой.

При этом Лакалль подчеркивает, что действия G7 по введению ценового потолка не нанесут никакого вреда России.

Более того, эксперт утверждает, что страны Большой семерки создают препятствия для инвестиций в энергетику, вместо того, чтобы поощрять вложения в альтернативные источники энергии.