NYP: Картина Хантера Байдена выставлена на продажу за 225 тысяч долларов на выставке в Нью-Йорке
2022-12-11 03:25
Издание The New York Post сообщает об открытии выставки картин Хантера Байдена в Нью-Йорке.
Самое дорогое произведение сына американского президента можно купить за 225 тыс. долларов.
Примечательно, что уже два потенциальных покупателя заинтересовались этой картиной. На ней изображены цветочные мотивы в горчичных и желтых тонах.
Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии США инициировали расследование в отношении Хантера Байдена.
Опубликовано: Светлана Репина