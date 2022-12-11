NYP: Картина Хантера Байдена выставлена на продажу за 225 тысяч долларов на выставке в Нью-Йорке

Издание The New York Post сообщает об открытии выставки картин Хантера Байдена в Нью-Йорке.

Самое дорогое произведение сына американского президента можно купить за 225 тыс. долларов.

Примечательно, что уже два потенциальных покупателя заинтересовались этой картиной. На ней изображены цветочные мотивы в горчичных и желтых тонах.

Ранее сообщалось, что представители Республиканской партии США инициировали расследование в отношении Хантера Байдена.