Дональд Трамп пристыдил евреев за нелояльность
2022-12-11 03:43
После резонансного обеда с рэпером Канье Уэстом и его другом Ником Фуэнтесом Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети спорный пост.
Он утверждает, что сделал для еврейского народа больше, чем кто-либо другой в истории.
Дональд Трамп утверждает, что многие члены Конгресса перестали оказывать поддержку Израилю из-за отсутствия у этой страны лояльности к близким друзьям и союзникам.
Трамп считает, что еврейским лидерам должно быть стыдно за отношение к нему.
Опубликовано: Светлана Репина