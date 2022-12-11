Дональд Трамп пристыдил евреев за нелояльность

После резонансного обеда с рэпером Канье Уэстом и его другом Ником Фуэнтесом Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети спорный пост.

Он утверждает, что сделал для еврейского народа больше, чем кто-либо другой в истории.

Дональд Трамп утверждает, что многие члены Конгресса перестали оказывать поддержку Израилю из-за отсутствия у этой страны лояльности к близким друзьям и союзникам.

Трамп считает, что еврейским лидерам должно быть стыдно за отношение к нему.