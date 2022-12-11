На Украине хотят переименовать очередной город в рамках декоммунизации
2022-12-11 03:49
Портал «Эспрессо» сообщает о планах по переименованию украинского города Ватутино, расположенного в Черкасской области.
По данным портала, обсуждались различные варианты нового названия. По итогам голосования было выбрано название Богачево.
Первоначально это был населенный пункт под названием Шахтинское. Затем его переименовали в честь генерала Николая Ватутина, освободителя Киева от немецких нацистов.
Ватутин был убит украинскими националистами, которые организовали засаду.
Опубликовано: Светлана Репина