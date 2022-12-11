Экономист Гринько: компании, ушедшие из России, вернутся в течение пяти лет
2022-12-11 03:54
Экономист Владислав Гринько считает, что в течение пяти лет в Россию вернутся компании, покинувшие ее в этом году.
Он отмечает, что многие из них сохранили право выкупа предприятий. Большинство компаний жалеют о принятом решении и хотят вернуться.
Гринько отмечает, что договора на право обратного выкупа предприятий действительны в стечение пяти лет.
Однако экономист подчеркнул, что власти России не обязаны оставлять место для таких брендов на случай, если они одумаются.
Опубликовано: Светлана Репина