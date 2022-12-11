Аль-Хадас: Турция нанесла удар по северной части Сирии
2022-12-11 03:59
По информации телеканала Аль-Хадас, войска Турции нанесли удар по городу Манбидж, расположенной на севере Турции.
Эту часть страны контролирует правительственная Сирийская арабская армия. В ходе обстрела несколько сирийских солдат было ранено, один погиб.
В конце ноября командование Сирийской арабской армии нарастило военное присутствие в северной части провинции Алеппо из-за риска атаки Турции.
Подразделения правительственных войск были размещены в Манбидже, Айн-эль_Арабе и Телль-Рифате.
Опубликовано: Светлана Репина